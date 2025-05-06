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04:15, 6 мая 2025Интернет и СМИ

Мужчина обнаружил странное скопление автобусов возле «Макдоналдса»

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Пользователь Reddit под ником alwaysfatigued8787 опубликовал фотографию странного скопления школьных автобусов возле ресторана быстрого питания «Макдоналдс», расположенного в Чикаго, США. Снимок заставил многих комментаторов вспомнить о детстве.

На фото, которое разместил пользователей, виден ресторан, вокруг которого расположено сразу несколько желтых автобусов: «Очень много школьных автобусов окружают мой местный "Макдоналдс"», — подписал снимок мужчина.

В комментариях многие признались, что снимок пробудил в них воспоминания о прошлом. Некоторые отметили, что территория ресторана выглядит уже не так, как в их детстве. «Одна из вещей, которые я, к сожалению, ненавидел в детстве. Групповые школьные поездки, включавшие поездки на расстояние в 100 миль и более, всегда заканчивались тем, что я мог поесть в месте, которое и так находилось около моего дома», — написал пользователь с ником Lostarchitorture.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как пригласил соседа-грязнулю искупаться в бассейне. Он рассказал, что его удивили последствия, с которыми он в итоге столкнулся.

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