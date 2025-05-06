На Украине объявили в розыск бывшего главу «Укртатнафты»

Нацполиция Украины объявила в розыск Бывшего главу «Укртатнафты»

Бывшего главу «Укртатнафты» объявили в международный розыск. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Нацполиция Украины.

«Экс-главу правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны объявили в международный розыск Интерпола за присвоение 5,8 миллиарда гривен (около 11,3 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили правоохранители, вместе с чиновником действовали его заместитель, начальник одного из управлений компании и шестеро предпринимателей. Подконтрольные им организации заключали с «Укртатнафтой» договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались, а полученные средства легализовывали через счета иностранного банка.

Девяти участникам схемы сообщили о подозрении. Кроме того, правоохранители наложили арест на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, которая была связана с экс-главой правления корпорации, а также на корпоративные права ряда предприятий.

Ведомство не называет имя подозреваемого. При этом агентство ТАСС сообщает, что им является руководивший «Укртатнафтой» с 2007 по 2022 год Павел Овчаренко.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что профильный комитет украинского парламента одобрит проект решения о ратификации соглашения о недрах с США. Однако он отметил, что депутаты допустят оговорку, что они не видели еще два документа, связанных с соглашением.