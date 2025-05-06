Напавшую на Кадышеву женщину могут отправить на лечение

Адвокат Власова: Напавшую на Кадышеву могут отправить на принудительное лечение

Женщину, которая напала на народную артистку России Надежду Кадышеву после концерта в Иванове, могут отправить на принудительное лечение. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По словам адвоката Ольги Власовой, будут изучаться мотивы нападения, возможно, будет проведена психиатрическая экспертиза на вменяемость. «Вероятно, будет рассматриваться статья 213 УК РФ "Хулиганство". Но если выяснится, что у нападавшей проблемы с психикой, могут назначить принудительное лечение», — добавила она.

Ранее в нападении на Кадышеву нашли возможный украинский след.

4 мая сообщалось о нападении на артистку после концерта в Иванове. Одна из зрительниц взобралась на сцену в момент, когда опускался занавес. Женщина с букетом подлезла под него и успела схватить певицу за шею. Предположительно, действиями посетительницы концерта руководил ее спутник. После инцидента она заявила, что ей позвонили «журналисты» и предложили добыть эксклюзив о семье певицы.