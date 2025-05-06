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09:21, 6 мая 2025Россия

Опубликовано видео поражения бойцов ВСУ при попытке вторжения в Курскую область

Появилось видео поражения бойцов ВСУ в курском приграничье
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео поражения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Ролик опубликовал военный блогер Владимир Романов в Telegram.

На кадрах видно подлет беспилотника к группе украинских солдат. Рядом с ними можно заметить транспорт, похожий на инженерную машину — такие используют для прорыва линии укреплений.

Дрон подлетает к группе украинских солдат, после чего видео обрывается. Обычно это говорит о подрыве беспилотника и поражении цели.

Попытку прорваться в Курскую область ВСУ предприняли 5 мая. По мнению военкора Александра Коца, риск новых попыток украинских войск закрепиться на территории региона по-прежнему сохраняется.

ЖЗЛ
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