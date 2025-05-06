Почти две сотни квартир оказались повреждены в Новороссийске после удара ВСУ

Глава Новороссийска Кравченко: Свыше 190 квартир повреждены из-за атаки ВСУ

В Новороссийске после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежденными оказались почти две сотни квартир. Об этом сообщил глава российского города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

«На сегодняшний день специалистами администрации обследовано 267 квартир, из которых сильно повреждены шесть, пострадало 192. Составлено 185 актов», — отчитался Кравченко.

Он напомнил, что в Новороссийске до сих пор продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Специалисты продолжают обследование поврежденных домов — они также выяснили, что в жилом комплексе «Аврора» на Мысхакском шоссе несущие стены оказались целы, а повреждения из-за атаки получили ограждающие конструкции. Несущая стена, в свою очередь, оказалась повреждена в доме №71 на улице Суворовской.

ВСУ атаковали Новороссийск в ночь на 3 мая. Четыре человека пострадали, в том числе двое детей. Один из беспилотников врезался в жилой дом, в результате чего там выбило окна. Атаку на Новороссийск назвали самой масштабной в 2025 году.