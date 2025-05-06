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18:33, 6 мая 2025Мир

Президент Германии утвердил кандидатуру Мерца на должность канцлера

Президент Германии Штайнмайер назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Фридрих Мерц и Франк-Вальтер Штайнмайер

Фридрих Мерц и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

В ходе церемонии Штайнмайер вручил Мерцу грамоту о его назначении канцлером Германии. Затем Мерц отправится в Бундестаг, где будет приведен к присяге, после чего та же процедура ожидает министров его кабинета.

Ранее председатель немецкого парламента Юлия Клекнер объявила, что Мерц со второй попытки смог заручиться 325 голосами депутатов и тем самым был избран на должность канцлера.

В первом туре голосования Мерц получил лишь 310 голосов вместо необходимых 316, став первым в истории ФРГ председателем правительства, которому не удалось с первой попытки избраться канцлером после успешных коалиционных переговоров. Коалиция из ХДС, Христианско-социального союза в Баварии (ХСС) и Социал-демократической партии (СДПГ) изначально должна была гарантировать ему 328 голосов.

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