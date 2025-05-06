Мерц стал канцлером Германии

Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии. Прямая трансляция голосования ведется на сайте бундестага.

Как объявила председатель немецкого бундестага Юлия Клекнер, глава христианских демократов со второй попытки набрал 325 голосов депутатов.

С первой попытки голосования Мерц получил 310 голосов вместо необходимых 316, став первым в истории ФРГ председателем правительства, с первой попытки провалившимся на выборах после успешных коалиционных переговоров. Коалиция из ХДС, Христианско-социального союза в Баварии (ХСС) и Социал-демократической партии (СДПГ) изначально должна была гарантировать ему 328 голосов.

Ранее руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент Общества «Россия — Германия» Владислав Белов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что причина провала Мерца на голосовании может быть в личной неприязни к нему ряда депутатов.