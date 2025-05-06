Раскрыта вероятная причина провала Мерца на голосовании за должность канцлера

Политолог Белов: Депутаты не проголосовали за Мерца из личной неприязни

Причина провала кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца на голосовании может быть в личной неприязни к нему ряда депутатов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент Общества «Россия-Германия» Владислав Белов.

«18 голосов, которые не отдали Мерцу — это демонстрация личной неприязни кого-то из депутатов коалиции Христианско-демократического союза Германии (ХДС), Христианско-социального союза в Баварии (ХСС) и Социал-демократической партии (СДПГ), — считает политолог. — Сложно определить, кто именно выступил против, ведь голосование тайное. Но причина — именно личное отношение к Мерцу».

Белов заметил, что причины антипатии депутатов коалиции к потенциальному канцлеру могут быть разными: кто-то недоволен его положением, кто-то — игрой на стороне «Альтернативы для Германии» (АдГ), другие — уступками социал-демократам. При этом, по мнению политолога, никто в реальности не хотел второго тура.

«Каждый рассчитывал на то, что Мерца поддержат другие депутаты. Второго тура не хотел никто. Вопрос — будет ли он, потому что уже появились опровержения того, что Мерц отказался от второго тура. Голосование должно состояться в течение двух недель, и мой прогноз в том, что Мерц согласится. Конечно, у коалиции есть альтернативные кандидаты, но это проигрышный путь. Полагаю, во втором туре Мерц наберет необходимые голоса», — заключил Белов.

Ранее стало известно, что Мерцу не хватило голосов для избрания на должность канцлера в первом туре. Он должен был получить 316 голосов депутатов из 630, но получил только 310.