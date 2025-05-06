«Хороший день для Германии». Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером. Что он может сделать, чтобы возглавить ФРГ?

Bloomberg: Мерц провалил голосование за должность канцлера

Кандидату в канцлеры ФРГ Фридриху Мерцу не хватило голосов для избрания на эту должность в первом туре, после которой он должен был быть сразу приведен к присяге в качестве главы правительства.

Он должен был получить 316 голосов депутатов бундестага из 630. При этом не ожидалось, что Мерц столкнется с такими проблемами, так как Христианско-демократический союз Германии (ХДС), Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС) и Социал-демократическая партия (СДПГ), которые должны войти в правящую коалицию, в сумме имеют 328 мест.

310 голосов депутатов буднестага получил Мерц вместо необходимых 316

Как отмечает Bloomberg, это событие является «шокирующим поражением» — это первый случай со времен Второй мировой войны, когда вступающий в должность канцлер не смог получить парламентскую поддержку в первом туре голосования.

Фото: Reuters

Что Мерц будет делать дальше?

Bloomberg добавляет, что технически провал Мерца на голосовании не является проблемой. После первого тура может пройти еще два.

В том случае, если парламент проголосует против в третий раз, будет объявлено четвертое голосование, на котором достаточно будет относительного большинства.

Таким образом, Мерц может с четвертой попытки стать канцлером Германии без каких-либо проблем

Мерц отказался от второго тура голосования

По данным газеты Bild, Мерц отказался от второго тура, который мог состояться 6 мая, сразу после первого провального голосования. Уточняется, что он покинул зал заседаний для экстренных переговоров с парламентской фракцией ХДС/ХСС.

При этом, как указывает журнал Der Spiegel, строгой процедуры второго тура голосования не предусмотрено, он может состояться в ближайшие 14 дней. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) сообщила, что второй тур пройдет 7 мая.

Провал голосования назвали государственным кризисом

Тем не менее, как сообщает Der Spiegel из зала Бундестага, среди депутатов несостоявшейся правящей коалиции царит напряженная атмосфера, они пытаются выяснить, кто проголосовал против нового кабинета министров.

В СДПГ творится ужас (...) Но никто в канцелярии федерального президента не хочет слышать слова «государственный кризис» Der Spiegel

Кроме того, выясняется ситуация и внутри ХДС/ХСС, так как, по данным издания, именно внутри этого блока могла возникнуть оппозиция Мерцу.

В выяснении обстоятельств может принять участие бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая сидела в отдельном ВИП-зале, наблюдая за ходом голосования.

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Парламентская оппозиция уже ополчилась на несостоявшегося канцлера. «Если Мерц не заслужил доверия даже своего народа в берлинском пузыре, как он собирается завоевать доверие людей, которые борются с реальными проблемами повседневной жизни?» — приводит Der Spiegel слова лидера партии «Левые» Яна ван Акена.

Аналогичным образом отреагировала и лидер правопопулистской АдГ Алиса Вайдель. Она призвала Мерца уйти в отставку и назначить новые выборы, а сопредседатель партии Тино Хруппала назвал произошедшее «хорошим днем для Германии».

Мерца ждут новые проблемы

Проблема с голосованием за новое правительство является лишь первой проблемой Мерца. Как отмечает газета The New York Times (NYT), он получает должность канцлера Германии в момент, который многие называют самым трудным для страны со времен воссоединения.

В частности, его коалиционному правительству предстоит справляться с экономической стагнацией, ростом радикальных настроений и напряженностью в отношениях с США.

Он [Мерц] вступит в должность в самое сложное время для страны с момента воссоединения Восточной и Западной Германии 35 лет назад The New York Times

При этом особой проблемой для Мерца может стать давление со стороны Вашингтона. Как указал журналу Politico эксперт по трансатлантическим отношениям Доминик Толксдорф, администрация президента США Дональда Трампа начала последовательно подрывать позиции Мерца, поддерживая «Альтернативу для Германии».

Как следующее правительство будет справляться с этим совершенно новым измерением в ближайшие месяцы — большой вопрос Доминик Толксдорф эксперт по трансатлантическим отношениям

В связи с этим амбициозные планы Мерца по восстановлению немецкого лидерства в Европе заранее сталкиваются с сопротивлением как внутри страны, так и на международной арене.