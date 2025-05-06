В бундестаге потребовали отставки Мерца после провала на выборах

Лидер АдГ Вайдель потребовала отставки Мерца после провала на выборах канцлера

Кандидата в канцлеры ФРГ, лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца необходимо отправить в отставку после его провала в первом туре голосования и провести новые выборы. С таким призывом выступила лидер правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и депутат бундестага Алис Вайдель, ее слова передает газета Bild.

«Лидер АдГ Вайдель призывает к новым выборам! Она также требует отставки Фридриха Мерца после провала в ходе голосования», — передает издание.

Также сопредседатель АдГ Тино Хрупалла назвал это событие «хорошим днем для Германии».

Ранее стало известно, что в первом туре Мерцу не удалось заручиться необходимым большинством голосов: за него проголосовали 310 депутатов, против — 307, трое воздержались. Для избрания на должность канцлера ему не хватило, по меньшей мере, шести голосов до требуемого большинства в 316.