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09:11, 6 мая 2025Мир

Названы вызовы для нового канцлера Германии

NYT: Мерц вступит в должность канцлера в самое сложное время для страны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц вступит в должность канцлера Германии в момент, который многие называют самым трудным для страны со времен воссоединения. Его коалиционному правительству предстоит справляться с экономической стагнацией, ростом радикальных настроений и напряженностью в отношениях с США, сообщает The New York Times (NYT).

«Он [Мерц] вступит в должность в самое сложное время для страны с момента воссоединения Восточной и Западной Германии 35 лет назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), напротив, укрепила свои позиции, заручившись поддержкой разочарованного консервативного электората. При этом рейтинги самого Мерца и его партии снизились после выборов, достигнув одного из самых низких уровней одобрения среди немецких лидеров в современной истории.

Ранее сообщалось, что для восстановления лидерства Германии в Европе новому канцлеру предстоит решить три ключевые задачи. Среди них — восстановление отношений с соседями и укрепление связи с США, преодоление затяжного миграционного кризиса, а также перезагрузка экономики.

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