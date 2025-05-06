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08:40, 6 мая 2025Мир

Названы препятствия для восстановления Мерцом лидирующей роли Германии в Европе

WSJ: Для лидерства ФРГ Мерцу придется достичь противоречащих друг другу целей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eva Manez / Reuters

Для восстановления лидерства Германии в Европе будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу придется достичь трех основных целей, некоторые из которых могут противоречить друг другу. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, новому канцлеру будет необходимо восстановить отношения с соседями и наладить контакт с президентом США Дональдом Трампом, положить конец вялотекущему иммиграционному кризису, отравляющему европейскую политику, а также перезапустить отстающую по европейским темпам роста экономику.

Отмечается, что Мерц также дал понять, что внешняя политика будет его ключевым приоритетом, в новое правительство «даст о себе знать в Европе и в мире». «Мерц дает понять, что он хочет лидировать в Европе. Это отличается [от подхода его предшественника] Олафа Шольца, [который был больше сосредоточен на внутренней политике]», — сказал аналитик и исполнительный редактор журнала Internationale Politik Quarterly Хеннинг Хофф.

Как уточняет газета, одной из ключевых целей Мерца, которая может противоречить его внешнеполитическим целям, является его обещание положить конец иммиграции. Новое немецкое правительства намерено выгонять из страны нелегальных мигрантов, включая просителей убежища, что, по мнению профессора политологии в Университете Генриха Гейне Стефана Маршалла, может ограничить рост поддержки антииммиграционных популистов в Германии, но вызвать тревогу соседних государств.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет смотреть на действия следующего канцлера Германии. Он добавил, что Москва уже слышала заявления Мерца и они не сигнализировали о его желании и готовности идти по пути нормализации двусторонних отношений между Россией и ФРГ.

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