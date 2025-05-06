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08:43, 6 мая 2025Мир

Трампа уличили в подрыве влияния Мерца через поддержку АдГ

Politico: Администрация Трампа подрывает позиции Мерца, поддерживая АдГ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leah Millis / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа начала последовательно подрывать позиции нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, поддерживая его главных противников — крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает Politico.

«Если администрация Трампа захочет, она может использовать это обвинение (в подавлении АдГ — прим. «Ленты.ру»), чтобы оказывать давление на правительство Германии. Как следующее правительство будет справляться с этим совершенно новым измерением в ближайшие месяцы — большой вопрос» — отметил Доминик Толксдорф, эксперт по трансатлантическим отношениям из Германского совета по международным отношениям.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио, комментируя признание АдГ экстремистской организацией, заявил, что демократия в Германии является замаскированной тиранией.

2 мая Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ заявило о признании АдГ экстремистской организацией. Партию обвинили в политике, направленной на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества»

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