Трампа уличили в подрыве влияния Мерца через поддержку АдГ

Politico: Администрация Трампа подрывает позиции Мерца, поддерживая АдГ

Администрация президента США Дональда Трампа начала последовательно подрывать позиции нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, поддерживая его главных противников — крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает Politico.

«Если администрация Трампа захочет, она может использовать это обвинение (в подавлении АдГ — прим. «Ленты.ру»), чтобы оказывать давление на правительство Германии. Как следующее правительство будет справляться с этим совершенно новым измерением в ближайшие месяцы — большой вопрос» — отметил Доминик Толксдорф, эксперт по трансатлантическим отношениям из Германского совета по международным отношениям.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио, комментируя признание АдГ экстремистской организацией, заявил, что демократия в Германии является замаскированной тиранией.

2 мая Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ заявило о признании АдГ экстремистской организацией. Партию обвинили в политике, направленной на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества»