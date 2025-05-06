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14:50, 6 мая 2025Интернет и СМИ

Такер Карлсон заявил о близости мира к ядерной войне

Карлсон: В ходе конфликта на Украине мир как никогда стал близок к ядерной войне
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Во время конфликта на Украине мир как никогда ранее стал близок к ядерной войне. Такое мнение выразил американский журналист и телеведущий Такер Карлсон, видео доступно на YouTube.

«Большую часть времени на протяжении этих трех лет мы пребываем ближе к ядерному конфликту, чем когда-либо. К обмену ядерными ударами, который привел бы к исчезновению большей части населения Земли», — заявил Карлсон.

По мнению журналиста, в Пентагоне осознают риски ядерной войны, однако продолжают эскалацию конфликта. Он также задался вопросом о том, осознают ли это простые американцы.

Ранее Карлсон сообщил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена проигнорировала отчеты Пентагона об опасности ядерной войны и передала Киеву ракеты для ударов по России. Уточнялось, что речь шла о ракетах Storm Shadow и ATACMS.

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