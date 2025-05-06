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18:39, 6 мая 2025Спорт

Тотти оправдался за поездку в Россию

Бывший футболист сборной Италии Тотти о поездке в Россию: А что в этом плохого?
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Бывший полузащитник сборной Италии и «Ромы» Франческо Тотти оправдался за поездку в Россию для участия в премии Рейтинга Букмекеров (РБ). Его слова приводит Sport24 со ссылкой на ток-шоу Che tempo che fa.

Один из журналистов высказал экс-футболисту претензии из-за посещения России во время СВО на Украине. «Я отправился туда, потому что меня пригласили. Это было спортивное мероприятие, я побывал на нем. А что в этом плохого? Почему нет?» — ответил Тотти.

Церемония награждения победителей премии РБ состоялась 8 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер. Событие было призвано объединить лидеров спортивной индустрии, бизнеса, медиа и выявить лучшие компании в спортивно-букмекерской отрасли.

Тотти на протяжении всей карьеры защищал цвета «Ромы». В активе итальянца 250 голов в 619 матчах. В составе римлян хавбек девять раз становился вице-чемпионом Италии, выигрывал золото чемпионата. Тотти был частью итальянской сборной, завоевавшей кубок мира в 2006 году. Он завершил карьеру в 2017-м.

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