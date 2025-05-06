В Германии предрекли проблемы после вступления в должность Мерца

Вагенкнехт заявила, что при Мерце Германию ждет экономический спад

Фридрих Мерц не годится на должность канцлера Германии, при нем страну ждет продолжение экономического спада и наращивание вооружений. Проблемы предрекла лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт на своей странице в социальной сети X.

«Грозят дальнейшие годы спада — сочетание продолжающегося экономического спада и исторического наращивания вооружений. Вооружения вместо пенсий, танки вместо Volkswagen будут руководящими принципами канцлерства Мерца, вплоть до возвращения воинской обязанности, которая уже обсуждается», — подчеркнула Вагенкнехт.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ.