В Кремле отреагировали на ночную попытку атаки беспилотников ВСУ на Москву

Песков: Киев настроен продолжать конфликт, это демонстрируют ночные атаки БПЛА

Киев настроен продолжать конфликт, о чем говорят ночные попытки атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отреагировав на попытку Украины нанести удары по России, в том числе по Москве, в ночь на 6 мая, представитель Кремля подчеркнул, что таким образом Киев продолжает демонстрировать свою позицию. «Позиция эта ориентирована на продолжение войны, — пояснил он. — Киевский режим продолжает свои попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры».

Ранее сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что попыткой атаковать Москву президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою недоговороспособность. Он напомнил, что украинского лидера предупреждали о перемирии в ближайшие дни. По словам политика, любому терпению приходит конец, и если Москва придет к этой точке, то Киев получит ответный удар.

Как сообщило Минобороны России, с 21:00 5 мая до 4:00 6 мая средства противовоздушной обороны сбили 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами. 32 летательных аппарата уничтожили над Брянской областью, 22 — над Воронежской, 19 — над Московским регионом, 10 — над Пензенской областью, 9 — над Калужской, 6 — над Белгородской областью. Еще по два беспилотника поразили над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской.