В Крыму родились Принцесса и «беспризорник»

В крымском зоопарке родились жеребенок и як

В крымском зоопарке пары лошадей и яков стали родителями. Об этом изданию ForPost рассказал директор парка Виктор Жиленко.

По его словам, детеныши, недавно появившиеся на свет, уже успели продемонстрировать свои характеры. Так, жеребенок по кличке Принцесса проявила себя спокойной и послушной. При этом четвероногое отличилось особо длинными ногами, на которых ей пришлось учиться стоять.

В свою очередь детеныш яков выделился гиперактивностью и регулярно сбегает из загона, из-за чего его стали называть беспризорником. Жиленко уточнил, что когда животные окрепнут, им будут искать новый дом.

«Бахчисарайский парк миниатюр стеснен своими условиями, поэтому мы рады [пополнению], но и пугаемся, куда ж будем девать недавно родивших зверят, потому что у нас эти квадратные метры прямо на грани», — пояснил директор.

Ранее в мае россияне спасли новорожденного малыша выдры. По словам руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» в Уфе Дмитрия Стрельникова, малыша отогрели и накормили.