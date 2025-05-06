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14:58, 6 мая 2025Моя страна

Россияне спасли новорожденного малыша выдры

Новорожденного малыша выдры спасли в Башкирии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: телеграм-канал «ЦРДЖ Пин и Пуф»

Жители поселка Цветы Башкирии спасли новорожденную выдру. Об этом сообщил руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» в Уфе Дмитрий Стрельников.

По его словам, малыша отогрели и накормили, у него хороший аппетит. Специалисты присматривают за ним круглосуточно, кормят и укладывают спать.

По словам Стрельникова, прогнозы хорошие. «Потому что раз ребенок ест — уже хорошо. Первые три-пять суток период наблюдения, важно, чтобы он быстро набирал вес», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что житель села Иковка в Курганской области подобрал в лесу раненую полярную сову и передал ее волонтерам. Россиянин рассказал, что во время прогулки по лесу он увидел белое пятно возле низины и сначала подумал, что это заяц.

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