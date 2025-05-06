В подмосковном городе объявили воздушную опасность

В подмосковном Раменском объявили воздушную опасность

В городе Раменское в Подмосковье объявили воздушную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале «Радар Раменское».

«Внимание! Существует воздушная опасность! Будьте внимательны, ждите дополнительной информации. Избегайте открытой местности. Отойдите от окон», — говорится в сообщении.

Жителям посоветовали укрыться в центральных частях здания или подвальных помещениях. Тех, кого тревога застала на улице, призвали зайти в подходящее укрытие или ближайшее здание.

Какой-либо другой информации на данный момент нет.

В этот же день еще в одном городе Московской области — Кашире — администрация заявила о попытках ударов украинских беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали граждан оставаться дома, а также не подходить к окнам.