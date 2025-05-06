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14:33, 6 мая 2025Мир

В Польше перевернулся автобус с американскими солдатами

RMF24: Автобус с американскими солдатами в Польше ехал на учения и перевернулся
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Gazeta / Marek Podmokly / Reuters

В Польше автобус с американскими солдатами ночью ехал из Германии на военные учения в Литву и перевернулся. Об этом сообщает RMF24.

«Один из трех автобусов, направлявшихся в сторону Вроцлава, съехал с дороги и упал в кювет», — передает радио, отмечая, что в перевернувшемся автобусе находились 35 человек.

Как указала пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Польши полковник Иоанна Клейшмит, в аварии пострадали 35 человек.

Ранее с американскими военными произошел несчастный случай на полигоне в Литве.

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