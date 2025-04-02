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09:14, 2 апреля 2025Бывший СССР

Стала известна причина гибели американских военных в Литве

Военные США в Литве погибли при попытке эвакуировать машину из болота
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lithuanian Armed Force / Reuters

Четверо военных США погибли на полигоне в Литве, когда пытались эвакуировать машину из болота. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам военных, американские солдаты были отправлены на поиски другого армейского автомобиля. Но, по словам представителя армии в Европе, солдаты могли съехать с дороги в глубокое болото и, вероятно, оказались в ловушке внутри, когда автомобиль затонул. Армия США расследует причины случившегося.

Ранее в Белом доме подтвердили гибель американских военных в Литве. По словам официального представителя Белого дома Кэролайн Левитт, гибель военнослужащих напоминает о том, как американские солдаты жертвуют собой и «рискуют жизнями по всему миру, чтобы обеспечить безопасность» США.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования в связи с гибелью ранее пропавших в республике военных США. Личности жертв инцидента не разглашаются до уведомления ближайших родственников.

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