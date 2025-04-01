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20:55, 1 апреля 2025Мир

В Белом доме подтвердили гибель американских военных в Литве

Белый дом: Гибель четырех военных в Литве стала жертвой ради безопасности США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris Kleponis / CNP / Globallookpress.com

Гибель четырех американских военных в ходе учений в Литве стала жертвой ради безопасности США. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.

«К сожалению, вчера в Литве были найдены тела трех солдат, и мне больно подтверждать, что сегодня был найден мертвым и четвертый солдат», — сообщила Левитт.

По ее словам, гибель военнослужащих напоминает о том, как американские солдаты жертвуют собой и «рискуют жизнями по всему миру, чтобы обеспечить безопасность» США.

26 марта стало известно о пропаже четверых американских военных и гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машины M-88 Hercules. Достать машину из-под слоя ила удалось только 31 марта. В ней были обнаружены тела трех военнослужащих. Тело четвертого военного нашли 1 апреля.

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