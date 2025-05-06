В Ульяновске спасли просидевшего четыре дня на дереве кота

В Ульяновске спасатели сняли с дерева кота, который провел там четыре дня

Кот из Ульяновска провел на дереве четыре дня, прежде чем его спасли. Об этом пишет ИА «Улпресса».

5 мая спасатели Управления гражданской защиты Ульяновска прибыли на вызов на улице Стасова, 27. Женщина, которая позвонила в МЧС, объяснила, что ее кот забрался на высокое дерево и вот уже четвертый день не может спуститься самостоятельно.

При помощи автовышки сотрудники МЧС добрались до кота и сняли просидевшее несколько суток на большой высоте животное. Кот не пострадал.

Ранее стала известна судьба сброшенной с «Ласточкиного гнезда» кошки Муси. Животное полностью восстановилось после падения с 40-метровой высоты в Черное море и трех суток на скалах без пищи и воды. Теперь Муся живет у ветеринарного врача.