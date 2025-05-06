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00:07, 6 мая 2025Моя страна

В Ульяновске спасли просидевшего четыре дня на дереве кота

В Ульяновске спасатели сняли с дерева кота, который провел там четыре дня
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кот из Ульяновска провел на дереве четыре дня, прежде чем его спасли. Об этом пишет ИА «Улпресса».

5 мая спасатели Управления гражданской защиты Ульяновска прибыли на вызов на улице Стасова, 27. Женщина, которая позвонила в МЧС, объяснила, что ее кот забрался на высокое дерево и вот уже четвертый день не может спуститься самостоятельно.

При помощи автовышки сотрудники МЧС добрались до кота и сняли просидевшее несколько суток на большой высоте животное. Кот не пострадал.

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