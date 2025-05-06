Вера Брежнева заявила о поисках принца в Узбекистане

Певица Вера Брежнева заявила, что ищет мужа из Узбекистана

Украинская певица Вера Брежнева заявила, что ищет супруга в Узбекистане. Признание артистки на одном из ее концертов публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Перед исполнением хита «Я не поняла» Брежнева сообщила со сцены, что все еще надеется обрести личное счастье. «Я ищу узбекского принца. Где он? Даже если он на лошади сюда приехал», — объявила артистка. Она добавила, что готова поехать вслед за мужчиной в Самарканд или Бухару.

В 2022 году Брежнева переехала в Италию вместе со своим супругом, музыкальным продюсером Константином Меладзе. Певица открыто поддержала Украину и отказалась от выступлений в России. В октябре 2023-го она подтвердила информацию о том, что развелась с мужем, в браке с которым состояла с 2015 года. Сообщалось, что пара распалась из-за разногласий по поводу политической ситуации.