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12:01, 7 мая 2025Бывший СССР

Аналитик рассказал о реакции ВСУ на маневр ВС России у Красноармейска

Аналитик Киселев: ВСУ не ожидали обходного маневра ВС России у Красноармейска
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) не ожидали обходного маневра российских войск с юго-западного направления у Покровска (украинское название — Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил в эфире «Соловьев Live» военный аналитик Виталий Киселев.

По его словам, российские войска на покровском направлении выбрали правильные направления, по которым продвигаются вперед. Он добавил, что Вооруженные силы (ВС) России обходят Красноармейск с юго-западной стороны и с северной со стороны Мирнограда. Аналитик рассказал, что украинские войска очень сильно там забаррикадировались в надежде на то, что российские войска будут атаковать в лоб, но этого не произошло.

Ранее украинский военкор Богдан Мирошников сообщил, что Российская армия продвигается в районе трассы Покровск — Константиновка, зайдя в населенный пункт Новая Полтавка. По его словам, оборона Вооруженных сил Украины сыплется из-за плохого взаимодействия между подразделениями близ Красноармейска.

До этого аналитический украинский проект Deep State признал продвижение ВС России у Константиновки. Также украинские аналитики признали трудности в работе логистических узлов.

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