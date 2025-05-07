Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:45, 7 мая 2025Наука и техника

Поставки умных часов Apple рухнули

CR: Поставки умных часов Apple Watch упали на 19 %
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Поставки умных часов Apple на мировом рынке продолжают падать второй год подряд. Об этом говорится в отчете компании Counterpoint Research (CR).

Специалисты аналитического агентства обратили внимание на поставки Apple Watch. Они заметили, что в 2024 году поставки умных часов американского бренда рухнули на 19 процентов. Падение продолжается второй год подряд: по итогам 2023-го поставки сократились на 10 процентов. В 2022 году поставки Apple Watch не упали, но и не показали роста.

Аналитики отметили, что в 2019, 2020 и 2021 годах поставки умных часов росли на 23, 19 и 27 процентов соответственно. Главными причинами падения эксперты CR назвали слабый релиз Apple Watch 10, которые получили незначительное количество новых функций.

Поставки Apple Watch упали почти во всех регионах, кроме Индии. Однако глобальное снижение связано с падением интереса к умным часам Apple в США — на Соединенные Штаты приходится половина всех мировых поставок устройств. «Чтобы сохранить свою долю рынка, Apple придется запустить новые функции и обновить линейки Watch Ultra и Watch SE», — подытожили специалисты.

Ранее в Epic Games заявили, что популярная онлайн-видеоигра Fortnite вернется на iPhone на ближайшей неделе. Fortnite удалили из App Store в 2020 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили отказ Алиева от участия в параде Победы в Москве

    Apple допустила отказ от iPhone через 10 лет

    Россиянам указали на связь головной боли и кофе

    Сбежавшая корова сбила с ног полицейского и попала на видео

    Врач раскрыл секрет моложавой внешности певца Алексея Воробьева

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

    Первая леди Бразилии рассказала о предках из России

    Депутат Рады заявил о месте Украины в Союзном государстве России и Белоруссии

    Норвежский болельщик поменял пять килограммов рыбы на билет на матч ЛЕ

    В России замедлился рост цен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости