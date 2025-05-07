Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:03, 7 мая 2025Наука и техника

Анонсировано возвращение Fortnite на iPhone

Fortnite вернется на iPhone спустя 5 лет после удаления игры из App Store
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Популярная онлайн-видеоигра Fortnite вернется на iPhone на ближайшей неделе. Об этом в эфире подкаста журналиста Питера Кафки заявил глава Epic Games Тим Суинни.

Суинни заявил, что игра будет доступна в App Store в США уже в ближайшую пятницу, 9 мая. Он заметил, что напрямую обсуждал этот вопрос с Apple: «Я не могу себе представить, чтобы Apple заблокировала выход Fortnite на данном этапе».

По словам руководителя Epic Games, их американская учетная запись разработчика App Store заблокирована, но в Apple посоветовали опубликовать игру через шведский аккаунт. Суинни также анонсировал прекращение судебной тяжбы с Apple спустя 5 лет с момента ее начала: «Когда Fortnite вернется в App Store, наша борьба завершится».

Журналисты издания Appleinsider заметили, что возвращение Fortnite на iPhone в США стало возможным благодаря давлению на Apple в суде и угрозе крупными штрафами.

Apple удалила Fortnite из App Store в 2020 году после того, как Epic Games запустила систему внутриигровых платежей. В ответ компания Тима Суинни подала на Apple в суд.

В начале апреля глава Epic Games Тим Суинни сравнил Apple и Google с преступными группировками. По словам Суинни, крупные корпорации злонамеренно нарушают законы, так как уверены, что им все сойдет с рук.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чучхе-100» из Северной Кореи начала бить по ВСУ в зоне СВО. Как она выглядит и на что способна?

    Два российских аэропорта снова ввели ограничения на полеты

    Артемий Лебедев призвал Россию брать пример с одной европейской страны

    Вэнс заявил об отказе США от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине

    Вэнс раскрыл планы США на Россию и Украину

    Медведев обсудил с президентом Кубы борьбу с неоколониализмом

    Стало известно последствие взятия Липового в ДНР российскими войсками

    Посол России назвал запрет Вучичу посетить Москву проявлением нацизма

    Пытавшегося отравить работников оборонного завода по заданию Киева оставили под стражей

    На российском ТВ стартует уникальное шоу «Гладиаторы». Ради чего обычные люди сразятся с титулованными спортсменами?

    Реклама
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости