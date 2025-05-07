Анонсировано возвращение Fortnite на iPhone

Fortnite вернется на iPhone спустя 5 лет после удаления игры из App Store

Популярная онлайн-видеоигра Fortnite вернется на iPhone на ближайшей неделе. Об этом в эфире подкаста журналиста Питера Кафки заявил глава Epic Games Тим Суинни.

Суинни заявил, что игра будет доступна в App Store в США уже в ближайшую пятницу, 9 мая. Он заметил, что напрямую обсуждал этот вопрос с Apple: «Я не могу себе представить, чтобы Apple заблокировала выход Fortnite на данном этапе».

По словам руководителя Epic Games, их американская учетная запись разработчика App Store заблокирована, но в Apple посоветовали опубликовать игру через шведский аккаунт. Суинни также анонсировал прекращение судебной тяжбы с Apple спустя 5 лет с момента ее начала: «Когда Fortnite вернется в App Store, наша борьба завершится».

Журналисты издания Appleinsider заметили, что возвращение Fortnite на iPhone в США стало возможным благодаря давлению на Apple в суде и угрозе крупными штрафами.

Apple удалила Fortnite из App Store в 2020 году после того, как Epic Games запустила систему внутриигровых платежей. В ответ компания Тима Суинни подала на Apple в суд.

В начале апреля глава Epic Games Тим Суинни сравнил Apple и Google с преступными группировками. По словам Суинни, крупные корпорации злонамеренно нарушают законы, так как уверены, что им все сойдет с рук.