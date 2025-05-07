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09:35, 7 мая 2025Силовые структуры

Чиновник и подрядчик незаконно сэкономили на оборудовании и попали под суд

Под Курганом директор МКУ и подрядчик обвиняются в мошенничестве на 5,7 млн руб.
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Под Курганом руководитель казенного учреждения (МКУ) «Управления капитального строительства администрации Каргапольского муниципального округа» и подрядчик — директор строительной организации подозреваются в мошенничестве на 5,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным правоохранителей, с 20 июля по 19 октября 2020 года на строительстве станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в поселке Каргаполье директор строительной организации незаконно сэкономил и заменил часть предусмотренного муниципальным контрактом оборудования на более дешевое. Чиновник подписал документы на оплату, зная, что стоимость поставленного оборудования завышена. Таким образом из федерального бюджета было перечислено более 5,7 миллиона рублей.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») и по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Все материалы направлены в Каргапольский районный суд. Кроме того, на принадлежащее им имущество наложен арест для обеспечения возмещения ущерба.

Ранее сообщалось, что в Красноярске возбудили дело за нарушение при ремонте трамвайных путей.

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