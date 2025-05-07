Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:27, 7 мая 2025Наука и техника

Европа отреагировала на сокращение совместных с НАСА лунных программ

ES: ЕКА отреагировало на сокращение совместных с НАСА лунных программ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Tom Nazaret / Unsplash

Европейское космическое агентство (ЕКА) отреагировало на возможное сокращение совместных с НАСА лунных программ Orion и Gateway, которое содержится в варианте бюджета, предлагаемом администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание European Spaceflight (ES).

В публикации напоминается, что бюджетное предложение Белого дома предлагает сокращение расходов НАСА на 25 процентов, что в основном затронет лунную программу Artemis, фактически отменив Orion и Gateway.

Комментируя предложение Трампа, генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что уже ведутся переговоры с НАСА по соответствующему вопросу. По его словам, ситуация будет обсуждаться на предстоящем в июне Совете ЕКА среди стран-участниц организации.

Ашбахер заметил, что партнерские отношения ЕКА не ограничиваются исключительно США.

Материалы по теме:
Starship: что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
Starship:что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
20 декабря 2024
Маскам тут не место Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Маскам тут не местоПока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
17 апреля 2018

В апреле портал ArsTechnica отмечал, что на долю США приходится всего около 40 процентов стоимости окололунной станции Gateway.

В январе издание SpaceNews сообщило, что у ЕКА имеются опасения за будущее отношений с НАСА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чучхе-100» из Северной Кореи начала бить по ВСУ в зоне СВО. Как она выглядит и на что способна?

    Два российских аэропорта снова ввели ограничения на полеты

    Артемий Лебедев призвал Россию брать пример с одной европейской страны

    Вэнс заявил об отказе США от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине

    Вэнс раскрыл планы США на Россию и Украину

    Медведев обсудил с президентом Кубы борьбу с неоколониализмом

    Стало известно последствие взятия Липового в ДНР российскими войсками

    Посол России назвал запрет Вучичу посетить Москву проявлением нацизма

    Пытавшегося отравить работников оборонного завода по заданию Киева оставили под стражей

    На российском ТВ стартует уникальное шоу «Гладиаторы». Ради чего обычные люди сразятся с титулованными спортсменами?

    Реклама
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости