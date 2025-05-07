Генерал раскрыл способ проникновения дронов ВСУ в Подмосковье

Генерал Попов: Дроны ВСУ проникают в Подмосковье через «спящие ячейки» ГУР

Заслуженный летчик, генерал-майор Владимир Попов раскрыл способ проникновения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье. В беседе с MK.RU он предположил, что в атаках беспилотников противника могут быть задействованы «спящие ячейки» Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).

По мнению Попова, такие ячейки организованы на российской территории.

Генерал допустил, что при самых оптимистичных раскладах 15 или 25 процентов беспилотников все-таки могут проникнуть в Россию. Он подчеркнул, что украинская сторона запускает дроны отовсюду, где есть леса.

«Сейчас метеорологические условия позволяют работать буквально с любой поляны, где заранее были организованы схроны», — поделился соображениями Попов.

В Минобороны России пока эти предположения никак не комментировали.

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