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15:19, 7 мая 2025Экономика

Китайская компания захотела закрыть один из крупнейших комбинатов в российском регионе

Правительство Тувы сообщило об угрозе закрытия принадлежащего Китаю предприятия
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Skynight87 / Shutterstock / Fotodom

Одно из крупнейших предприятий Тувы — Кызыл-Таштыгский горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Лунсин» — оказался под угрозой закрытия из-за того, что его владелец столкнулся с последствиями санкций. Об этом сообщает Telegram-канал правительства российской республики.

Чиновники указали, что китайская корпорация Zijin Mining Group захотела остановить работу в связи с финансовыми трудностями, которые связаны с отказом китайских банков работать с партнерами из России. Их поведение, в свою очередь, объясняется опасением стать фигурантами санкционных списков США.

Как отмечается в сообщении, решение о приостановке работы временно пересмотрено, а генеральный директор ООО «Лунсин» Ли Кайвень вылетел в Китай. Для урегулирования ситуации правительство республики совместно с региональной прокуратурой сформировало рабочую группу.

В настоящее время на предприятии работают около 1200 человек, в том числе около 800 местных сотрудников. Помимо проблем с продолжением работы, на предприятии, утверждают в правительстве, имел место «дисбаланс в вопросах трудовых отношений». Что подразумевается под этой формулировкой, не уточняется.

ГОК «Лунсин» создан в 2005 году, его лицензия на разработку Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения действует до 1 мая 2031 года. В 2024 году прибыль комбината составила 10,22 миллиарда рублей.

Telegram-канал «108 канал Тыва» утверждает, что приказ Ли Кайвеня об остановке работы с 1 июня 2025 года также связан с увеличением количества проверок от надзорных органов.

В октябре прошлого года глава Тувы Владислав Ховалыг предупреждал, что без государственной поддержки может прекратить работу единственная в регионе угольная шахта. Тогда он указывал, что компания стремительно теряет выручку из-за инфляции издержек на логистику и персонал.

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