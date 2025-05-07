Кадыров ответил на вопрос о возможной отставке

Кадыров: Вопрос о возможной отставке главы Чечни — компетенция Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова высказался в своей отставке. Соответствующий вопрос ему задали журналисты «Коммерсанта», ответ Кадырова опубликован в Telegram-канал издания.

На среду, 7 мая, у главы Чечни запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Комментируя ранее появившиеся в СМИ сообщения о своей возможной отставке, Кадыров напомнил, что это решение относится к компетенции главы государства. «Сегодня спрошу у президента. Как скажет, так и будет», — сказал руководитель Чечни.

Кадыров напомнил, что под его руководством в Чечне «все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие у кого-то появятся — вернемся!» — добавил он.

7 мая глава Чечни сообщил о получении награды от замглавы федерального казначейства Эли Исаева. «Было очень приятно получить (...) ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова», — сказал Кадыров.