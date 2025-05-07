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12:44, 7 мая 2025Россия

Путин встретится с Кадыровым на фоне сообщений об отставке главы Чечни

Кремль: Президент России Путин встретится с главой Чечни Кадыровым
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Сообщение пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова передает ТАСС.

6 мая в сети распространились сообщения о якобы просьбе Кадырова об отставке с поста руководителя республики. Затем Кадыров заявил, что его слова были неверно поняты.

Встреча Путина и Кадырова состоится 7 мая, уточнил Песков. Каких-либо сведений о темах беседы представитель Кремля не привел.

7 мая глава Чечни сообщил о получении награды от замглавы федерального казначейства Эли Исаева. «Было очень приятно получить (...) ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова. Я в свою очередь наградил Эли Абубакаровича Почетной грамотой Главы ЧР», — написал Кадыров.

ЖЗЛ
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