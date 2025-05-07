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12:02, 7 мая 2025Россия

Кадыров сообщил о получении награды после слов об отставке и их опровержения

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о получении им новой награды
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удостоен новой награды после его слов об отставке и их опровержения. О получении новой награды он сообщил в Telegram.

По словам руководителя региона, награду он получил от Эли Исаева, замглавы федерального казначейства.

«Было очень приятно получить (...) ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова. Я в свою очередь наградил Эли Абубакаровича Почетной грамотой Главы ЧР», — написал в блоге Кадыров.

Ранее сообщалось, что сын Рамзана Кадырова Адам в 17 лет стал секретарем Совбеза Чечни. Это его третий высокий пост.

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