Кадыров сообщил о получении награды после слов об отставке и их опровержения

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о получении им новой награды

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удостоен новой награды после его слов об отставке и их опровержения. О получении новой награды он сообщил в Telegram.

По словам руководителя региона, награду он получил от Эли Исаева, замглавы федерального казначейства.

«Было очень приятно получить (...) ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова. Я в свою очередь наградил Эли Абубакаровича Почетной грамотой Главы ЧР», — написал в блоге Кадыров.

Ранее сообщалось, что сын Рамзана Кадырова Адам в 17 лет стал секретарем Совбеза Чечни. Это его третий высокий пост.