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10:33, 7 мая 2025Мир

Канаду обвинили в нежелании выдать России ветерана СС

Посол Степанов: Канада отказывает в выдаче России ветерана СС Хунки
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: CBC News: The National / YouTube

Канадские власти, которые прекрасно знают о преступлениях пособника нацистов и ветерана СС Ярослава Хунки (Гунько), под надуманными предлогами продолжают отказывать в его выдаче России. Об этом сообщил российский посол в Оттаве Олег Степанов, его слова передает РИА Новости.

«Власти Канады, превосходно осведомленные о преступлениях Хунки, под разными надуманными предлогами упорно отказывают в экстрадиции», — заявил дипломат.

29 января канадский посол в Москве Сара Тейлор заявила, что Россия не обладает юрисдикцией по делу о ветеране СС Ярославе Хунке, поэтому Канада проигнорировала призывы российской стороны рассмотреть вопрос о его экстрадиции.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских». Позднее выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина». Зеленский во время выступления в парламенте Канады аплодировал Хунке, который был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны.

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