Кардиолог рассказал о коварной особенности гипертонии

Кардиолог Соколов: Отказ от алкоголя и зарядка помогут избежать гипертонии

Высокое давление может годами незаметно разрушать организм, сообщил врач-кардиолог Денис Соколов. О коварной особенности гипертонии он рассказал в беседе с РИАМО.

По словам Соколова, каждый четвертый взрослый не подозревает, что уже стал жертвой гипертонии. При появлении первых симптомов — головной боли, мушках перед глазами, одышки — сосуды могут уже быть серьезно повреждены, отметил врач. Главными провокаторами болезни кардиолог назвал наследственность — у детей гипертоников риск ее развития в три раза выше, — избыток соли в рационе (более пяти граммов в сутки), сидячий образ жизни, хронический стресс и курение.

Простым способом защититься от гипертонии врач назвал покупку тонометра. Измерять давление он рекомендовал утром и вечером, особенно после 40 лет. «Оптимальные цифры — 120/80, все, что выше 135/85, — повод для визита к врачу», — предупредил Соколов.

Избежать гипертонии поможет изменение привычек: колбасу и соленья в рационе кардиолог предложил заменить на свежие овощи и рыбу, день начинать с 15-минутной зарядки, освоить дыхательные техники для снятия стресса, отказаться от алкоголя и сигарет. Соколов напомнил, что гипертонию легче предупредить, чем лечить ее последствия в виде инфаркта или инсульта. «Начните заботиться о своих сосудах сегодня — они отблагодарят вас долгими годами здоровой жизни», — заключил он.

Ранее кардиолог Роксана Портнова предупредила, что боли в спине и шее часто бывают у сотрудников на удаленке. Также, по ее словам, у таких работников чаще встречается лишний вес.