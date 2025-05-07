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20:31, 7 мая 2025Мир

Лавров назвал позором препоны ЕС желающим посетить День Победы в Москве

Лавров назвал позором попытки ЕС помешать посетить День Победы в Москве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров назвал позором попытки Европейского союза (ЕС) помешать посетить День Победы 9 мая в Москве. Дипломата цитирует ТАСС.

«Вы знаете, я все-таки соблюдаю правила телевидения, цензуры, поэтому я не буду высказывать, что я об этом думаю. Но, конечно, это позор», — подчеркнул российский министр.

Ранее сообщалось, что на параде Победы в Москве 9 Мая будут присутствовать 29 глав иностранных государств, включая лидеров Сербии, Словакии, Китая, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Буркина-Фасо, Палестины, Венесуэлы, Вьетнама, Монголии, Мьянмы, Лаоса, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Зимбабве, Конго и Гвинеи-Бисау.

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