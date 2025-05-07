Новый дизайн Android случайно раскрыли

Google случайно раскрыла новый дизайн Android 16 — Material 3 Expressive

Корпорация Google приготовила редизайн операционной системы (ОС) Android. Об этом сообщает издание 9to5Google.

За несколько недель до мероприятия Google I/O, на котором должны анонсировать Android 16, в блоге Google появилась запись, посвященная новую дизайну ОС. В компании рассказали, что назвали новый визуальный стиль Material 3 Expressive. Практически сразу же публикацию удалили — судя по всему, в Google выложили ее случайно раньше времени.

Журналисты 9to5Google изучили сохраненную копию поста и узнали, что в корпорации назвали новый дизайн «наиболее исследованным обновлением Google за всю историю». Специалисты заявили, что элементы интерфейса стали более выразительными и яркими. Они признались, что провели опросы и выяснили, что подобный дизайн пользователи считают наиболее удобным.

В корпорации также рассказали, что с новым внешним видом Android связь между пользователем и ОС будет устанавливаться «на эмоциональном уровне». То есть пользователь будет управлять многими функциями смартфона интуитивно. В том числе в системе появится новая всплывающая панель управления, возникающая при необходимости.

Журналисты издания напомнили, что дизайн-концепция Material Design для Android в первоначальном виде появилась более 10 лет назад.

В феврале стало известно, что корпорация Google представит операционную систему Android 16 в конце весны. Презентация состоится 20 мая.