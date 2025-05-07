Матвиенко дала оценку словам Трампа о победе над Третьим рейхом

Спикер Совфеда Матвиенко сочла ошибкой слова Трампа о победе над Третьим рейхом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла ошибкой слова президента США Дональда Трампа о победе над Третьим рейхом. Данную ею оценку приводят «Известия».

По ее мнению, эти заявления были сделаны американским лидером из популистских соображений и не имеют под собой никаких исторических оснований.

До этого Трамп объявил, что Америка внесла самый значительный вклад в победу в мировых войнах. Кроме того, он сделал 8 мая Днем победы, указав, что США больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне.

Матвиенко, комментируя высказывание президента США, подчеркнула, что неоспоримый вклад в Победу над германским фашизмом внесли Красная армия и советский народ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне.