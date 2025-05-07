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03:31, 7 мая 2025Россия

На российской углеобогатительной фабрике произошел мощный взрыв

На углеобогатительной фабрике в Нерюнгри произошел взрыв, пострадали 4 человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожар в Рязани

На углеобогатительной фабрике в городе Нерюнгри произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пострадали минимум четыре человека. Отмечается, что инцидент произошел в 8 утра по местному времени (02:00 по московскому). На фабрике взорвался метан на одном из складов готовой продукции. В этот момент в здании находилось четыре сотрудника, они получили сильные ожоги.

Отмечается, что после взрыва начался пожар. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы.

В конце апреля в Рязани прогремело минимум пять взрывов в стороне местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Предварительно, НПЗ попытались атаковать украинские беспилотники.

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