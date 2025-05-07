Предприятие, поставлявшее бракованные мины, получило заказ на миллиарды гривен

Украинское предприятие, поставлявшее на фронт бракованные мины, получило государственный заказ на 59 миллиардов гривен. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Виктория Сюмар, передает «Страна.ua».

По ее словам, Павлоградский химический завод, получивший государственный заказ, уже имеет «кучу уголовных дел», а его руководитель получил подозрение от Службы безопасности Украины (СБУ) за поставку на фронт некачественных мин.

В январе украинский журналист и бывший советник Министерства обороны Украины Юрий Бутусов (признан в России иностранным агентом) сообщил, что ВСУ продолжают массово получать бракованные боеприпасы. По словам Бутусова, украинские минометчики из 151-й, 155-й и 59-й бригад продолжают в массовом порядке получать бракованные снаряды, и «никто эти мины не забирает и не меняет, производство брака продолжается».