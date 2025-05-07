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11:36, 7 мая 2025Экономика

Цены на нефть перешли к росту

Стоимость нефти Brent впервые с начала мая превысила 63 доллара за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В первой половине дня в среду, 7 мая, нефтяные котировки поднялись до максимума с начала месяца, в том числе сорт Brent подорожал до 63 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В последний раз на таком уровне он торговался 30 апреля, а в начале недели цена впервые с весны 2021 года опускалась ниже 59 долларов за баррель. Стоимость сорта WTI превысила 60 долларов за баррель.

К падению цен привело объявление восьми стран ОПЕК+ об увеличении добычи на 411 тысяч баррелей в сутки с 1 июня, что в три раза превышает объявленные ранее планы. Точно таким же образом участники соглашения поступили в апреле, что заставило участников рынка и аналитиков говорить о радикальном изменении стратегии.

По данным СМИ, на ускорении роста добычи настаивает Саудовская Аравия, а к ноябрю ОПЕК+ выведет на рынок дополнительно 2,2 миллиона баррелей нефти в сутки. С учетом проблем в мировой экономике это решение может говорить о попытке вернуть долю рынка за счет низких цен на нефть, при которых добыча в других странах станет убыточной, а также наказать союзников по соглашению за постоянное нарушение квот.

Вместе с тем новость о скором начале торговых переговоров Китая и США, первый раунд которых может состояться уже на этих выходных, дала надежду на снижение напряженности в торговой войне.

Кроме того, стало известно о сокращении буровой активности американских компаний, за чем следует снижение добычи, и сокращении запасов сырой нефти в США. Оба фактора способствуют уменьшению разрыва между величиной спроса и предложением.

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