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05:25, 7 мая 2025Россия

Песков прокомментировал идею Киева о создании демилитаризованной зоны

Песков: Москва не слышала от Киева инициатив о демилитаризованной зоне на 30 км
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Москва пока не слышала от Киева инициатив по созданию демилитаризованной зоны вдоль линии боевых действий. Так прокомментировал заявление спецпосланника президента США Кита Келлога пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Келлог накануне утверждал, что Киев готов к 30-дневному перемирию, хочет заморозить боевые действия, если будет создана демилитаризованная зона на 30 километров.

«Из Киева не было ни одного заявления на этот счет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласна ли РФ рассмотреть предложение Украины.

Ранее Келлог заявил, что Киев готов отвести войска на 15 километров. Российской стороне выдвинули аналогичное предложение.

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