Поклонская ответила на вопрос о Трампе

Экс-прокурор Крыма Поклонская о Трампе: Люди не меняются

Россияне сами видят плоды политики президента США Дональда Трампа. Так на соответствующий вопрос подписчика ответила в Telegram экс-прокурор Крыма, один из символов Русской весны Наталья Поклонская.

По заявлению Поклонской, она из принципа не комментирует политические вопросы. При этом бывший прокурор высказала мнение о публикации Трампом сгенерированной искусственным интеллектом (ИИ) картинки, на которой американский лидер изображен в папском одеянии.

«Люди не меняются. Для одних популярна и востребована фраза "Бес попутал", для других, с учетом прогресса в современном мире, можно сказать: "ИИ сгенерировал"», — написала в блоге Поклонская.

Также она процитировала фразу, которую приписывают британскому политику XIX века Бенджамину Дизраэл. «[Дизраэли говорил, что] "миром правят совсем не те люди, которых считают правителями". Вот ИИ и запутался», — подытожила Поклонская.

Ранее сообщалось, что Трамп открестился от своего изображения в образе Папы Римского.