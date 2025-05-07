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11:27, 7 мая 2025Россия

Поклонская ответила на вопрос о Трампе

Экс-прокурор Крыма Поклонская о Трампе: Люди не меняются
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россияне сами видят плоды политики президента США Дональда Трампа. Так на соответствующий вопрос подписчика ответила в Telegram экс-прокурор Крыма, один из символов Русской весны Наталья Поклонская.

По заявлению Поклонской, она из принципа не комментирует политические вопросы. При этом бывший прокурор высказала мнение о публикации Трампом сгенерированной искусственным интеллектом (ИИ) картинки, на которой американский лидер изображен в папском одеянии.

«Люди не меняются. Для одних популярна и востребована фраза "Бес попутал", для других, с учетом прогресса в современном мире, можно сказать: "ИИ сгенерировал"», — написала в блоге Поклонская.

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Также она процитировала фразу, которую приписывают британскому политику XIX века Бенджамину Дизраэл. «[Дизраэли говорил, что] "миром правят совсем не те люди, которых считают правителями". Вот ИИ и запутался», — подытожила Поклонская.

Ранее сообщалось, что Трамп открестился от своего изображения в образе Папы Римского.

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