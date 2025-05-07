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10:50, 7 мая 2025Путешествия

Популярная российская авиакомпания отменила часть рейсов

«Победа» отменила часть рейсов 7 мая из-за ограничений в аэропортах
Алина Черненко

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Авиакомпания «Победа» отменила часть рейсов 7 мая из-за введения ограничений в российских аэропортах. Об этом сообщается в Telegram-канале популярного отечественного перевозчика.

Пассажиров также предупредили, что в указанный период возможны задержки и перенаправления самолетов на запасные аэродромы. В пресс-службе «Победы» добавили, что путешественники могут проверить статус своего рейса через чат-бота Витю. Кроме того, информация об обмене билетов или возврате их стоимости есть на официальном сайте авиакомпании.

Клиентам, вылетающим из московского аэропорта Внуково, напомнили о необходимости предъявления распечатанной маршрутной квитанции или посадочного талона для входа в терминал.

Российские регионы подверглись массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Налеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжались с вечера 6 мая до утра 7 мая. Из-за произошедшего в столичных аэропортах были задержаны более 30 рейсов, многие самолеты отправили на запасные аэродромы.

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