Сенатор Джабаров раскритиковал призыв Мерца увеличить в ЕС расходы на оборону

Призыв нового канцлера Германии Фридриха Мерца увеличить странам Европейского союза (ЕС) расходы на оборону, чтобы постепенно ликвидировать пробелы в военном потенциале и коллективно поддержать Киев, только затянет украинский конфликт, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Мерц и до этого не скрывал своего отношения к нашей стране и всегда говорил о ярой поддержке Украины. Эти призывы только затягивают конфликт между Россией и Украиной Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

«Надеюсь, что не все европейские и мировые державы согласятся с мнением Мерца. Думаю, что рано или поздно правительство вместе с ним уйдет в отставку или он охладит свой рыцарский пыл и попытки взятия реванша по отношению к нашей стране», — заявил Джабаров.

Ранее Мерц в ходе визита в Париж сообщил, что члены Европейского союза (ЕС) должны увеличить расходы на оборону. По его словам, только так страны смогут ликвидировать пробелы в военном потенциале и коллективно поддержать Украину. Заявление было сделано политиком в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Визит в Париж стал для Мерца первой зарубежной поездкой с момента его вступления в должность канцлера.

