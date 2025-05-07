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14:06, 7 мая 2025Интернет и СМИ

Симоньян описала проблемы с интернетом в Москве словами «поживем как в Париже»

Симоньян заявила, что в отсутствии интернета в Москве нет ничего страшного
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Анатолий Медведь 1 / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян прокомментировала ограничения в работе мобильного интернета в Москве. В посте, опубликованном в Telegram, журналистка написала, что в проблемах с интернетом в столице нет ничего страшного.

«По поводу того, что в центре Москвы на праздники закрыто несколько магазинов или ресторанов, сбоит интернет, нельзя заказать сырники и такси. Ничего страшного, сограждане. Поживем пару дней как в Париже!» — заявила медиаменеджер.

Ранее сообщалось, что мобильные операторы и банки предупредили москвичей о возможных перебоях со связью с 7 по 9 мая. Ограничения объяснили подготовкой к праздничным мероприятиям, посвященным 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Также о перебоях с мобильным интернетом и в работе транспорта в столице ранее предупреждала пресс-служба мэра и правительства Москвы. Жителей города призвали доверять только официальной информации об изменениях в ситуации со связью.

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