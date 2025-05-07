Сотрудников спецполка на 9 Мая обязали дежурить с противогазами

Выдвинутых на 9 Мая сотрудников спецполка призвали взять противогазы

Сотрудников спецполка, выдвинутых на дежурство на 9 Мая, призвали взять с собой противогазы. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, несколько дней назад всех сотрудников спецполка обязали к параду Победы привести в порядок свои противогазы.

Руководство объявило полицейским, что у тех, кто будет в этот день работать в центре Москвы, противогаз должен быть при себе, «а не лежать в автобусе». Помимо этого, у каждого стража правопорядка должна быть аптечка.

Как утверждает Baza, в прошлом подобных требований не было. Также в полку прошли внеплановые проверки состояния противогазов.

Ранее сообщалось, что зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предупредил об ответе, если украинская сторона попытается сорвать парад Победы.

До этого депутат Верховной Рады Александр Дубинский высказал предположение о том что, формально воздерживаясь от удара по параду Победы в Москве, президент Украины Владимир Зеленский готов нанести удар по российской столице 8 мая.