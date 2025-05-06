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16:30, 6 мая 2025Бывший СССР

В Раде допустили удар по Москве накануне парада Победы

Нардеп Дубинский: Зеленский может ударить по Москве 8 мая
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Формально воздерживаясь от удара по параду Победы в Москве, президент Украины Владимир Зеленский может нанести удар по российской столице 8 мая. Атаку накануне праздничных мероприятий допустил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский, соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Наш "величайший уклонист" может нанести удар по Москве, но не 9-го мая, так как его попросили этого не делать, а 8-го. Как раз после ратификации грабительского договора о минералах», — заявил нардеп.

Он добавил, что таким ударом Зеленский попытается сорвать перемирие, которого пытается добиться президент США Дональд Трамп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад Победы в Москве. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала его слова классической угрозой террориста международного масштаба.

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