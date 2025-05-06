Нардеп Дубинский: Зеленский может ударить по Москве 8 мая

Формально воздерживаясь от удара по параду Победы в Москве, президент Украины Владимир Зеленский может нанести удар по российской столице 8 мая. Атаку накануне праздничных мероприятий допустил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский, соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Наш "величайший уклонист" может нанести удар по Москве, но не 9-го мая, так как его попросили этого не делать, а 8-го. Как раз после ратификации грабительского договора о минералах», — заявил нардеп.

Он добавил, что таким ударом Зеленский попытается сорвать перемирие, которого пытается добиться президент США Дональд Трамп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад Победы в Москве. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала его слова классической угрозой террориста международного масштаба.